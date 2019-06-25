شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر ستستمر في تقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وكل من مايك دنج، وزير شؤون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك، وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «جلواك» سلم الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان «سلفا كير»، تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية.

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وأضاف راضي أن مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان استعرض، خلال اللقاء، آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفي جنوب السودان، والتي تأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي، وكذلك رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأوضح بسام راضي أن «الرئيس طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس سلفا كير»، مؤكداً اهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلاً عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

كما أكد الرئيس أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

السيد الرئيس يستقبل مبعوث رئيس جنوب السودان