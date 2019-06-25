شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تحتضن منتدى السلام والتنمية والفنون هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الأربعاء المقبل، بمدينة شرم الشيخ، فعاليات منتدى السلام من أجل التنمية، الذي يستمر حتى ٢٩ من يونيو الجاري، برعاية وزارة السياحة المصرية، ودعم ورعاية رجل الأعمال محمد أبوالعنين، الرئيس الشرفي للمنتدى، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء والفنانين التشكيليين ورموز الحياة الفنية والثقافية والاقتصادية في الدول العربية العربية والأفريقية.

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وعن الهدف الرئيسي لأعمال للمنتدى، قال الفنان التشكيلي أمير الوصيف، رئيس القمة الدولية للفنون التشكيلة، عضو اللجنة العليا لمنتدى السلام من أجل التنمية: «إن المنتدى يهدف لتقديم صورة إيجابية لمشروعات وخطط التنمية المستدامة لتحقيق الرخاء الاقتصادي في مصر والمنطقة العربية بحلول عام 2030، كما يناقش المنتدى في جلساته عددا من المحاور الهامة في هذا الإطار، من بينها جلسات لإلقاء الضوء على فرص الاستثمار وريادة الأعمال والمشروعات والصغيرة والمتوسطة التي تقدمها الدولة للمستثمرين المصريين والعرب».

أضاف «الوصيف» أن «المنتدى سوف يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الفنون والثقافة والأدب في الارتقاء بمستوى حياة الشعوب، من خلال القمة الدولية للفنون التشكيلية التي ستبدأ مع انطلاق فعاليات المنتدى بورش عمل مكثفة للفنانين المشاركين من دول عربية وأفريقية وتنتهي بمعرض جماعي للفنانين في ختام المنتدى بلوحات فريدة تعكس زخائر الفن والإبداع والكنوز التراثية للدول المشاركة في فعاليات المنتدى».

ووجه المنتدى الدعوة لعدد من الوزارات المعنية كالثقافة والاستثمار والشباب والرياضة لدعم فعاليات انعقاده، كما وجه الدعوة لكل وسائل الإعلام والصحف المصرية والعربية لتغطية أحداثه وفعالياته.