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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة ، محاولة تهريب طبنجة نارية "محظور استيرادها" .
وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من إيطاليا، وأنه بتفتيش حقائبه تبين وجود طبنجة "9 ملي ألماني ماركة "إتش كيه"، وبعرضها على ضابط المفرقعات أفاد بأنها سلاح ناري "محظور".
وأشار إلى أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إبراهيم عبداللطيف، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "الراكب "، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإحالته للنيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط طبنجة ألمانية مع راكب أمريكي أخفاها بين 16 حقيبة في مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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