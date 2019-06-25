برلماني يشيد بنتائج زيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا حاليا.

وأشار النائب، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتفاق مع شركة بوش على إنشاء مركز إنتاج لها في مصر على مساحة ٨٠ ألف متر مربع، يأتي تكليلاً للقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس إدارة شركة بوش في أكتوبر ٢٠١٨.

وأكد أن الدولة المصرية تدعم بكل السبل توطين الاستثمار الأجنبي في مصر، من خلال تفعيل المزايا العديدة في قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن المصنع المزمع إنشاؤه في مصر سيكون هو الأول من نوعه فى أفريقيا، وستقوم الشركة من خلاله بتصدير أكثر من نصف إنتاجها للشرق الأوسط وأفريقيا.