محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أشاد النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا حاليا.
وأشار النائب، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتفاق مع شركة بوش على إنشاء مركز إنتاج لها في مصر على مساحة ٨٠ ألف متر مربع، يأتي تكليلاً للقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس إدارة شركة بوش في أكتوبر ٢٠١٨.
وأكد أن الدولة المصرية تدعم بكل السبل توطين الاستثمار الأجنبي في مصر، من خلال تفعيل المزايا العديدة في قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن المصنع المزمع إنشاؤه في مصر سيكون هو الأول من نوعه فى أفريقيا، وستقوم الشركة من خلاله بتصدير أكثر من نصف إنتاجها للشرق الأوسط وأفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يشيد بنتائج زيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.