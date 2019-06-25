الزراعة: تحصين 384 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير تحصين 384 ألفًا و595 رأس ماشية بينهم "242 ألف و295 أبقار، 127 ألفًا و40 جاموس، 14 ألف و533 أغنام، و727 ماعز" على مدار 3 أيام.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري استمرار الحملة لمدة شهر كامل لتحصين 100%من الماشية.