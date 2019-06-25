"مصادر بالتعليم": إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن لجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، حددت أسماء الطلاب الأوائل بشهادة الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، بمختلف الشعب والتخصصات.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، أن كنترولات الدبلومات الفنية والبالغ عددها 23 كنترول، انتهوا من أعمال تجميع ورصد الدرجات في ممختلف المواد النظرية، كما انتهت من إضافة درجات الامتحانات العملية لكل طالب.

وأكد المصدر، أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، الأسبوع المقبل.

وانتهت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، في 1 يونيو الماضي، وخاضها أكثر من 750 ألف طالب على مستوى الجمهورية.