بالصور.. مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تجري إدارة مدارس النيل المصرية، المقابلات الشخصية للطلاب المتقديم للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، في محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، وأسوان، وتستمر المقابلات حتى الخميس المقبل الموافق 27 يويو الجاري.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، تعقد اختبارات قبول الطلاب للمراحل من Kg1 حتى G4 داخل مقر المدرسة بالنسبة لفروع مدارس النيل المصرية في:"المنوفية، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط"، أما بالنسبة لفرعي "الأندلس والياسمين" بالقاهرة الجديدة، تجرى اختبارات القبول بمقر المدرسة بمدينة الشروق، وبالنسبة لفرع الشيخ زايد فتنعقد الاختبارات بالشيخ زايد.

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وشهدت اختبارات قبول الطلاب بمدارس النيل إقبالاً غير مسبوق، حيث يجرى العمل على قدم وساق لدى جميع أفراد المنظومة منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تكليفه الرئاسي بضرورة التوسع في إنشاء هذه المدارس، لأنها خدمة تعليمية متميزة جدًا لأبناء الوطن بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتعقد دورة تأهيلية للطلاب المقبولين بمدارس النيل الدولية قبل بداية العام الدراسى يعلن عن تفاصيلها عن طريق البريد الإلكتروني المدون في الطلب المقدم.

الجدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية هى مدارس مصرية بمعايير دولية تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا بهوية مصرية يعتمد على مناهج مصممه بأحدث المعايير العالمية وتمنح الطلاب الخريجين شهادات معتمده دوليًا، حيث أن المحتوى التعليمي الذى يتم تقديمه فى مدارس النيل المصرية يتم عبر شراكة استراتيجية مستدامة مع جامعة كامبريدج البريطانية بمستوى جودة خدمة ينافس تلك المقدمة من المدارس الدولية، بمصروفات تنافسية للأسر متوسطة الدخل غير القادرين على رسوم المدارس الدولية مرتفعة التكلفة.