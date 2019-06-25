أخبار مصر | "السيسي" يستقبل رئيس جمهورية غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" يستقبل رئيس جمهورية غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس "نانا أكوفو أدو" رئيس جمهورية غانا، الذي يقوم بزيارة لمصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بزيارة رئيس غانا لمصر، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومشيداً بمجمل العلاقات بينهما على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأشار الرئيس إلى أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيداً بتنامي التعاون بين مصر وغانا في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة.

كما أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بالحفاظ على دورية التشاور السياسي على مستوى وزارتي الخارجية، ومواصلة التنسيق حول سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب رئيس غانا عن سعادته بزيارة مصر، مؤكداً تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومشيداً بدور مصر المحوري على الساحة الأفريقية لاسيما جهودها الحالية كرئيس للاتحاد الأفريقي.

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وأعرب الرئيس الغاني كذلك عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عُمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في غانا في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والتعدين، وتطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في غانا.

وكما أعرب الرئيس "أكوفو أدو" عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني لأبناء غانا في مجالات بناء القدرات، مشيرا إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الرئيسين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً والمشروعات الكبرى التي تم إنشاؤها، وكذلك في إطار المستقبل الاقتصادي الواعد لغانا في ضوء توجهات الحكومة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

كما شهد اللقاء التباحث حول أطر تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومستجدات الأوضاع في السودان وليبيا، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الإفريقية الاستراتيجية، في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، والإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس الغاني وجه التهنئة لمصر على التنظيم المتميز والنجاح في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، حيث أكد الرئيس تطلع مصر إلى مساهمة الفعاليات الرياضية الأفريقية في تعزيز الروابط بين الشعوب الأفريقية.