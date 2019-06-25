أخبار مصر | في إطار التدريب على مواجهة الأزمات.. "التضامن" تنفذ سيناريو محاكاة لزلزل بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في إطار التدريب على مواجهة الأزمات.. "التضامن" تنفذ سيناريو محاكاة لزلزل بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، محاكاة طبيعية لكارثة التعرض لزلزل بقوة 5,2 ريختير، وذلك بالتنسيق مع كافة المديريات الخدمية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى والهلال الاحمر المصرى لتوفير الخدمات اللازمة للاعاشة بالمعسكر.

وأوضح محمد عثمان رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة حريصة على تنفيذ هذه المحاكاةالعملية على مستوى جميع المحافظات والتى تهدف إلى اكساب الخبرة وصقل مهارات الاجهزة التنفيذية فى حال مواجهة ازمات وكوارث والوقوف على الاستعدادات البشرية والكفاءات اللازمة والمعدات لتنفيذ عمليات التصدى للكوارث والازمات بكفاءة عالية وخلال اسرع وقت مضيفا أن تلك المحاكاة كذلك تعمل على دعم قدرة متخذى القرار على إتخاذ القرارات الحاسمة، وتحديد أوجه الدعم المعنوى والتدخلات المطلوبة ازاء تلك الكوارث للتخفيف من أثر الكارثة على المنكوبين والخسائر المحتملة.

ومن جانبه أوضح السيد عبد الفتاح يوسف وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إنه خلال الفترة من 23الى 25 من يونيو الجارى، قامت المديرية بتنفيذ محاكاة لكارثة التعرض لزلزل بقوة 5,2 ريختير وفى إطار المحاكاة أقامت المديرية معسكرا سريع الانتشار للايواء بنادى طلخا الرياضى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية التموين بالدقهلية تضمن اقامة 42 خيمة لاستيعاب 200 فردا وملحق به دور عباده ومدرسة ومستشفى ميدانى مجهز ومنطقة ترفيهية متكاملة ومخازن مهمات، حيث تم الدفع بمهمات الإغاثة للمعسكر الذى تضمن ايضا مقصف ومطعم ومطبخ وفصول تعليمية وحمام مع الإهتمام بوضع اللوحات الارشادية فى أنحاء المعسكر المختلفة.