أخبار مصر | 'دراسات الطفولة' تناقش تأثير المواقع الإلكترونية على الأطفال للباحثة هبة الغضبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'دراسات الطفولة' تناقش تأثير المواقع الإلكترونية على الأطفال للباحثة هبة الغضبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت اليوم الإثنين، الباحثة هبة الغضبان، رسالة دكتوراه بعنوان "تعرض الطفل ما قبل المدرسة لبعض المواقع الإلكترونية وعلاقته بتنمية القدرات الإبداعية لديه"، وذلك بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

وتشكلت لجنة المناقشة العلنية والحكم، من الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة إيناس محمود أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتورة اعتماد خلف أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس، والدكتورة فاتن الطنباري أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.