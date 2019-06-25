أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يطلق 5 قوافل توعوية إلى دمياط وبورسعيد وأسيوط وجنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يطلق 5 قوافل توعوية إلى دمياط وبورسعيد وأسيوط وجنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مجمع البحوث الإسلامية خمس قوافل توعوية إلى محافظات: دمياط، وبورسعيد، وأسيوط، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى العشوائيات بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب بتكثيف تواجد الوعاظ وانتشارهم بين الناس وتوعيتهم بكل القضايا التي تمس احتياجاتهم المعرفية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد إن القوافل تضم 51 واعظًا من وعاظ الأزهر الشريف وتستهدف تنفيذ مجموعة من اللقاءات والندوات على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، كما تركز على فئة الشباب وخاصة مع بداية الإجازة الصيفية لشغل أوقاتهم بما ينفعهم ويشجعهم على تنمية الذات وتحقيق أهدافهم والاستفادة من أوقاتهم قدر الإمكان في العمل والإنتاج، والحرص على الصحبة النافعة والبعد عن أصدقاء السوء.

وأضاف عيّاد أن برنامج عمل القوافل يستهدف استعادة منظومة القيم الأخلاقية، وبث الأمل في نفوس الشباب ودعوتهم إلى الجد والاجتهاد، وبناء الذات، والبعد عن عوامل اليأس والإحباط، والعودة إلى القدوة الحسنة واستحضار النماذج الناجحة في مختلف المجالات العلمية والعملية، والتحلي بالإرادة والتحدي في مواجهة صعوبات الحياة.