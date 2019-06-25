أخبار مصر | "زايد" تعقد اجتماعاً لمتابعة التجهيزات الجارية بمنشآت التأمين الصحي الجديد.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زايد" تعقد اجتماعاً لمتابعة التجهيزات الجارية بمنشآت التأمين الصحي الجديد.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة والسكان، سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمنشآت الطبية والعمل كفريق واحد، لبدء تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مطلع شهر يوليو المقبل.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم، بغرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد بالمنظومة الجديدة، والدكتور خالد نوري رئيس هيئة الرعاية الصحية بالمنظومة، والدكتور أحمد محي القاصد مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصحة ومحافظة بورسعيد ووزارة الداخلية وممثلي عن وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول موقف عقود الفرق الطبية العاملة بالمنظومة الجديدة، حيث وجهت الوزيرة في هذا الشأن بالتعاقد مع الأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الزمالة من هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للعمل بوظائف رؤساء الأقسام الإكلينيكية بمستشفيات المنظومة الجديدة، والمديرين الطبيين، مشددةً على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وقالت إن وزيرة الصحة أكدت الاهتمام بالمظهر الخارجي لجميع المستشفيات وخاصةً المسطحات الخضراء، حيث حضر الاجتماع ممثل عن شركات "عامر جروب"، والذي سيتولى تنفيذ أعمال التنسيق الخاصة بالمستشفيات في إطار التعاون المتبادل وحرصه على المشاركة في هذا المشروع القومي الجديد، حيث أشادت وزيرة الصحة والسكان بوطنية جميع منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المشارك في هذا المشروع القومي الجديد.

وتابعت الوزارة أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع شركات المقاولات المنفذة للمنشآت الطبية، لما حققه من معدلات تنفيذ غير مسبوقة في مدة زمنية قصيرة، وأشادت وزيرة الصحة والسكان بجهود جميع قيادات وزارة الصحة والفرق التي تعمل ليل نهار لإنجاز المهام والتكليفات المطلوبة، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الجديد.

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وبحسب الوزارة، فإنه عقب انتهاء الاجتماع أجرت وزيرة الصحة والسكان جولة تفقدية لعدد من المستشفيات للوقوف على جاهزيتها لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت الوزارة أن الوزيرة، بدأت جولتها بتفقد أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى الزهور، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات، وأعمال الواجهات، ثم توجهت إلى مستشفى النساء والولادة بالمصح البحري، وأشادت بتجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية.

وأوردت، أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت أيضًا مستشفى التضامن، حيث شددت على سرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بمدخل المستشفى بما يتضمن أعمال التشجير وألوان الدهانات، وذلك بما يليق بالمشروع القومي الجديد، وأنهت وزيرة الصحة والسكان جولتها بمراجعة التجهيزات الجارية بمستشفى بورسعيد العام، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات والواجهات بمبنى المستشفى القديم بما يتناسب مع المظهر الحضاري للمستشفى.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان قامت بزيارة لمحافظة بورسعيد بدأت أمس الإثنين، واستمرت حتى اليوم قبيل إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مطلع يوليو المقبل، حيث عقدت عددًا من الاجتماعات، وقامت بزيارة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية.