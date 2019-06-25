أخبار مصر | وزيرة التضامن تشهد فيلما وثائقيا عن مراحل تطور تعاطي المخدرات في الدراما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشهد فيلما وثائقيا عن مراحل تطور تعاطي المخدرات في الدراما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، عرض فيلم وثائقي عن مراحل تطور مشكلة التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما المصرية خلال الفتزة من رمضان 2017 وحتى رمضان 2019.

جاء ذلك خلال الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، والكاتب مدحت العدل وصناع الدراما والنقاد والفنانين والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهليـــة.