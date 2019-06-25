أخبار مصر | الأثار: اجتماع بشأن العرض المتحفي للقاعات التاريخية بالمتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأثار: اجتماع بشأن العرض المتحفي للقاعات التاريخية بالمتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزير الأثار، صباح اليوم الثلاثاء، مع اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس، المشرف على الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، ومصممي العرض المتحفي للمرحلة الثانية الخاصة بالقاعات التاريخية بالمتحف المصري الكبير، بمقر الوزارة بالزمالك.

وأوضح "عباس" أنه خلال الاجتماع، تمت مناقشة آخر مستجدات العمل الخاصة بتصميم العرض المتحفي للمرحلة الثانية، وسبل إنجاز الأعمال في أسرع وقت و الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنظيم العرض.

كما تم مناقشة تفاصيل العمل بتصميم فتارين العرض وطرق تنظيمها داخل القاعات بما يتوائم مع سيناريو العرض المتحفي.

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الجدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشاريع القومية وهدية مصر للعالم يطل المتحف على أهرامات الجيزة ومساحته ١١٧ فدانا ويحتوى على أكبر مركز لترميم الأثار يضم 19 معملاً، 7 معامل متخصصة في ترميم الآثار الثقيلة ومقسم طبقًا للمواد الأثرية.

كما سيعرض به ولأول مرة مجموعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملا والتى يبلغ عددها أكثر من 5 آلاف قطعة، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى من بينها تلك القطع الموجوده بالدرج العظيم والبهو حيث يعرض الآن، تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود مرنبتاح.

كما يتضمن المتحف أيضًا عدد 28 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، ونحو 10 مطاعم منهم يطل على الأهرامات هذا بالاضافة الي مركز المؤتمرات يضم قاعة رئيسية تسع 1000 شخص، وقاعة عرض ثلاثية الأبعاد تسع 500 شخص. فضلاً عن مبنى متعدد الأغراض.