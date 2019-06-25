أخبار مصر | وكيلة "صحة" الجيزة تتفقد مستشفى إمبابة العام (صور)

وتم انعقاد مجلس أمناء المستشفى، في حضور عضوة مجلس النواب عن دائرة إمبابة الدكتورة شادية ثابت، واللواء هاني رئيس حي العجوزة، والدكتور أحمد حسنين مدير المستشفى، والدكتور خالد مرتجى، مدير إدارة العجوزة، والدكتور أحمد فتحي أبو زيد، مدير المعهد الفني الصحي بامبابة، وأعضاء مجلس الأمناء.

وقامت "سرور"، بتكريم اسم المرحوم الدكتور سيد شعبان، كما قامت ادارة المستشفى بتكريم الدكتورة هناء سرور مدير المديرية، والدكتور احمد فتحي ابو زيد مدير المعهد الفني الصحي بامبابة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.