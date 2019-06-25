أخبار مصر | "الصحة" توجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى بورسعيد العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" توجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى بورسعيد العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وفدا من وزارة الصحة تفقد مستشفى بورسعيد العام، ووجه بسرعة الانتهاء من الواجهات بالمبنى القديم، ووجه أيضًا بالاهتمام بتنسيق الواجهات الخارجية وساحة الانتظار الخارجية ومدخل المستشفى بما يليق بالمنظومة الجديدة.

وأضاف أن الوفد تفقد أيضا الأعمال والتجهيزات الجارية بمستشفى الرمد، وأشاد بالتجهيزات الطبية وغير الطبية، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال التنسيقية لمدخل المستشفى.

وتابع أن الجولة انتهت بتفقد مستشفى النصر التخصصي للأطفال، مؤكدا أن التجهيزات الطبية وغير الطبية تتم في المواعيد المحددة، مشيدا بكافة التجهيزات الجارية بالمستشفى والتي تضاهي أفضل المستشفيات الخاصة.