أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد شاشات عرض بطوله كأس الأمم الإفريقية بمراكز الشباب‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد شاشات عرض بطوله كأس الأمم الإفريقية بمراكز الشباب‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعة التجهيزات التي قامت بها مديرية الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب، لاستقبال المواطنين لمشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتفقد المحافظ مراكز شباب ميت عقبة وإمبابة والطالبية والسلام بأحياء العجوزة وشمال الجيزة والعمرانية.

ووجه المحافظ بتوفير سبل الراحة اللازمة للمواطنين أثناء مشاهدة مباريات البطولة، والتأكد من توافر مقاعد للجلوس لتسع جميع المواطنين.

كما شدد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة فى أماكن عرض المباريات، والتأكد من توافر عدد من ابواب للدخول والخروج والطوارئ بمقر شاشات العرض حفاظاً على سلامة المواطنين.

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ورافق المحافظ خلال تفقده شاشات العرض بمراكز الشباب اللواء محمد رافت السكرتير العام والدكتور احمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، حيث أكد المحافظ انه تم تجهيز المقرات الخاصة بعرض المباريات التي تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو 2019.

وتم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة لإزالة اى معوقات على الفور.

وأشاد "راشد" بحفل افتتاح بطوله الأمم الإفريقية، مؤكداً على جدارة الدولة فى تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى وضمان خروجها على الوجه الأمثل فى ظل تضافر مجهودات كافة الأجهزة المعنية بالدولة.