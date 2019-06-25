أخبار مصر | اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل يترجم إصدارات "الأوقاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل يترجم إصدارات "الأوقاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترجم اتحاد المؤسسات الإسلامية بدولة البرازيل كتاب "الإسلام يتحدث عن نفسه" الصادر عن وزارة الأوقاف المصرية إلى اللغة البرتغالية ، وتم مراجعة الترجمة بمعرفة بعض الأساتذة المتخصصين والذين أثنوا على ترجمة الكتاب ، وتم الموافقة لاتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل بطبعه وتوزيعه على نطاق واسع في الدول الناطقة باللغة البرتغالية احتسابا لوجه الله تعالى مع ضرورة الحفاظ على مضمون الكتاب كامل دون تغيير أو تدخل.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رسالة وزارة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي الصحيح ، وتواصلها المستمر مع المؤسسات الدينية بمختلف دول العالم من خلال موفديها ومبعوثيها، ونظرا لما يحمله من فكر راق وسطي مستنير ، يبرز الجوانب الحضارية والأخلاقية لديننا السمح.

وأضافت أن ذلك واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق، أنه تم ترجمة خطبة الجمعة إلى 17 لغة ليستفيد منها قطاع كبير من الجماهير خارج مصر وداخلها.