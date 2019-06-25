مصر | "7 آلاف جنيه" و"سلاسل فضية".. حبس عاطل لسرقته شقة سكنية في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "7 آلاف جنيه" و"سلاسل فضية".. حبس عاطل لسرقته شقة سكنية في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل لسرقته 7 آلاف جنيه من شقة سيدة بالنزهة 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطل، 30 سنة، مقيم بالفيوم، لارتكابه واقعة سرقة ( 7000 جنيه، 2 سلسلة فضية) من داخل مسكن ربة منزل بدائرة القسم.

وبمواجه المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من نافذة"، وتم بارشاده ضبط (مبلغ مالى 5000 جنيه - 2 سلسلة فضية من متحصلات واقعة السرقة)، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالت النيابة العامة للتحقيق.