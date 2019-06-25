مصر | النيابة: "منتحر دار السلام" مريض نفسه.. وحاول إنهاء حياته من قبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: "منتحر دار السلام" مريض نفسه.. وحاول إنهاء حياته من قبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة، أن الشاب المنتحر بالقفز من الدور الخامس بدار السلام مريض نفسيًا ويتلقى العلاج منذ فترة، وأن الضحية سبق وحاول الانتحار قبل ذلك.

وكما صرحت النيابة بدفن جثة الشاب، وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية وإرسال تقرير مفصل عن وجود شبه جنائية من عدمه.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات تفيد بوصول "ط. م"، 25 سنة، في حالة غيبوبة تامة ومصاب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب عشريني يعاني من مرض نفسي وألقى بنفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس ما نتج عنه إصابته، وبعد وصوله بحوالي 24 ساعة توفي متأثرا بإصابته.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.