مصر | "النقض": 62 ألف طعن إنجاز دوائر النقض في أقل من عامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض": 62 ألف طعن إنجاز دوائر النقض في أقل من عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة النقض، بيانا بإجمالي الطعون التي تم إنجازها من أعضاء النيابة وتم تسليمها للمكتب الفني بالمحكمة وذلك عن الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 12 مايو 2019.

أولا: عدد الطعون مدني 27301 وإيجارات 5581 و عمال 5721 و تجاري بأنواعه 6487 بمجموع 45090.

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ثانيا: طلبات رجال القضاء مجموع عدد الطعون 2210.

ثالثا: دوائر ضرائب ( اضافي ) بدءا من 1 سبتمبر 2018 حتى 12مايو 2019 مجموع عدد الطعون 9535.

رابعا: دائرة اليوم الواحد ابتداء من 1 أكتوبر 2018 حتى 12 مايو 2019 عدد الطعون مدني 2162 و إيجارات. لا يوجد و عمال 3241 و تجاري بأنواعه 613 بمجموع 6016.

وبذلك يصبح عدد أجمالي الطعون التي تم إنجازها 62851.