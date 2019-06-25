مصر | التحقيق مع عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة النزهة التحقيق مع عاطلين بتهمة سرقة شقق سكنية وسرقة المتعلقات الشخصية بمنطقة النزهة.

وتعود البداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة من، القبض على عاطل 37 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا سبق إتهامه فى 8 قضايا منهم قضية حريق "حريق عمد"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 حكم حبس جزئى، والقبض علية وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (مبلغ مالى 1070 جنيها - 16 كارت شحن هواتف محمولة فئات مختلفة - 3 هواتف محمول - سلاح أبيض " سكين")، وبمواجهته عن مصدر المضبوطات إعترف بأنها من سرقة "واقعتين" سرقة بالإكراه، وتم التوصل للمجنى عليهما وبعض المضبوطات تعرفا عليها.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطل أخر 30 سنة مقيم بالفيوم، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "إتلاف، تبديد" لإرتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى 7000 جنيه، 2 سلسلة فضية) من داخل مسكن ربة منزل بدائرة القسم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من نافذة"، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى 5000 جنيه - 2 سلسلة فضية من متحصلات واقعة السرقة)، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتوالت النيابة التحقيق.

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