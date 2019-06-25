مصر | ترقية 58 مستشارا بمحكمة النقض لدرجة نائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترقية 58 مستشارا بمحكمة النقض لدرجة نائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض والأعلى للقضاء، ووافقت على جدول أعمالها الذي اشتمل على توزيع العمل الصيفي بترقية 58 مستشارًا بالنقض درجة نائب رئيس المحكمة النقض واختيار 70 مستشارًا من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة وذلك بالاقتراع السري كما وافق المجلس على على تشكيل لجان القرار وإعلان النتيجة.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي للمحكمة، بأن المستشار رئيس المكتب الفني استعرض إنجازات المحكمة خلال العامين الماضيين، واختتم الانعقاد بتوجيه الشكر من قبل رئيس محكمة النقض المستشار مجدي أبو العلا على رئاسته المحكمة طوال العامين الماضيين.