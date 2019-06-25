مصر | بـ"طعنات" و"كسر بالجمجمة".. إحالة مدرس قتل زوجته بـ15 مايو لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طعنات" و"كسر بالجمجمة".. إحالة مدرس قتل زوجته بـ15 مايو لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة 15 مايو بإحالة مهندس بترول بتهمة قتل زوجته بعدة طعنات سلاح أبيض "سكين" إلى محكمة الجنايات.
وكان تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا بحدوث مشاجرة ووفاة إحدى السيدات خلال المشاجرة بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات (مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات) وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأولى بسلاح أبيض"سكين" مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت التحقيقات أنهما ميسورا الحال وكانت توجد بينهما خلافات زوجية، وتجددت يوم الواقعة قام على إثرها المتهم بقتل زوجته.
كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة مدرسة فى وقت سابق لقيت مصرعها بطعنات إثر نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وجاء في مناظرة النيابة للجثة انها لسيدة ثلاثينية بها عدة طعنات متفرقة وكسر بالجمجمة.
وكان تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا بحدوث مشاجرة ووفاة إحدى السيدات خلال المشاجرة بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات (مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات) وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأولى بسلاح أبيض"سكين" مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.