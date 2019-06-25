مصر | ندب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعادي بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بعقار في المعادي، دون وقوع إصابات وإرسال تقرير مفصل للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وعما اذا كان يوجد شبه جنائيه من عدمه.

وتعود التفاصيل عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة في زهراء المعادي، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.