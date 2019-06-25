مصر | عاجل.. بدء التحقيق مع متهمي خلية ضرب الاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بدء التحقيق مع متهمي خلية ضرب الاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدات نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين تحقيقات موسعة مع المتهمين في قضية ضرب الاقتصاد المصري والمقبوض عليهم بمعرفة قوات الأمن، وذلك بعد استصدار إذن للقبض عليهم وإحراز الأوراق والمستندات المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليهم.

ومن المقرر أن تنتهي النيابة من التحقيق مع المتهمين في ساعات الصباح الأولى، وإصدار قرارها، حيث ستقوم النيابة بمواجهة كل متهم بالتهم الموجهة إليه والأحراز المضبوطة والتي تتعلق بتشكيل كيانات اقتصادية لضرب الاقتصاد المصري.

وكانت وزارة الداخلية، أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.