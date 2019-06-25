مصر | مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA

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اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بنجاح تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA على مواقع الشركة بمطار القاهرة.

وقام المفتشون بالتدقيق على السجلات الفنية للطائرات للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية والتدقيق على تنفيذ تعليمات الشركات المصنعة للطائرات ومتابعة الحالة الفنية لها باستمرار كما تم التأكد من قيام الأطقم الفنية باتخاذ اللازم في حالة ظهور أي أعطال سواء أثناء الرحلات أو خلال فترة توقف الطائرات بأي مطار طبقا لدليل العمل على الطائرات.

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وشمل التفتيش مراجعة كافة الأنشطة الفنية للشركة من أعمال الجودة وصيانة الطائرات ومخازن قطع الغيار والمكتبة الفنية ومجمع عمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع مخازن قطع الغيار والعدد والآلات كما تم اختبار بعض العاملين كلا فيما يخصه وذلك للتأكد من الإلمام بالنواحى الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها والتأكد من وثائق الجودة المصاحبة لهذه الأعمال.

وهنأ الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لنجاحهم في اجتياز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير على جهودهم المشرفة التي تعكس المستوى الفني المتميز الذي تتمتع به الكوادر الفنية لمصر للطيران والذي يعد محل تقدير مختلف الجهات والسلطات المعنية بالتفتيش.

وأكد المهندس مصطفي علي الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة أن أبناء مصر للطيران للصيانة هم الثروة الحقيقية للشركة وقدرتهم على استمرارية الحفاظ على الاعتمادات الفنية يمكن شركة مصر للطيران للصيانة من تقديم الخدمات الفنية لما يبلغ 157 شركة طيران بأوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ما يعني النجاح في المنافسة بقوة في هذا المجال الدقيق الذي يتطلب مستوى فني متميز يرضي العملاء ويحقق أعلى درجات السلامة والجودة طبقا للتشريعات الدولية.