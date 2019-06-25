مصر | صوروه "عاريًا".. تجديد حبس سيدة و3 عاطلين لسرقتهم مهندسا ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صوروه "عاريًا".. تجديد حبس سيدة و3 عاطلين لسرقتهم مهندسا ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 أشخاص وربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج مهندس، وتصويره عاريا، لسرقته بالإكراه، بمنطقة بولاق الدكرور

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق حبس الـ3 متهمين وربة المنزل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، حيث استدرج 3 عاطلين وربة منزل مهندس زراعي بمنطقة بولاق الدكرور، لسرقته بالإكراه، والاعتداء عليه، والتقاط صور فاضحة له، وفي حاله ابلاغه للشرطة، سيتم نشر الصور.

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وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهمة استدرجت المجنى عليه عن طريق شبكة "الانترنت" وبعد محادثات طويلة بينهم، اتفقت معه على مقابلته مقابل ممارسة الرذيلة، وفي دات الوقت اتفقت مع باقي المتهمين فور وصوله للشقة سيتم الاعتداء عليه وتصويره عاريا لابتزازه وسرقته بالاكراه

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وبداية الواقعة، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من مهندس زراعى، اتهم فيه 3 عاطلين وربة منزل، باستدراجه لشقة أحدهم، وتصويره عاريا، وسرقته بالإكراه.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمين استدرجوا المهندرس عبر شبكة الإنترنت، بحجة ممارسة الرذيلة، ثم صوروه عاريا، واستولوا على متعلقاته.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.