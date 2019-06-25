مصر | تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من "أكتوبر التعليمية" لـ29 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من "أكتوبر التعليمية" لـ29 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمة، لجلسة 29 أغسطس المقبل للاطلاع على أوراق القضية.

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "هدى، أ. ح"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ. ح"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ. ح"، صحفي "سلامة. م. ط"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ع. ظ"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس. س. ح"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة باختلاس 331 مليون و224 ألف جنيه، بأن وقعت المتهمة الأولى على توقيع ثان على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها.