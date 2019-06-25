مصر | تأجيل محاكمة صائغ وفني بتهمة السطو المسلح لـ29 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة صائغ وفني بتهمة السطو المسلح لـ29 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل محاكمة صائغ وفني، بتهمة السطو المسلح على سيارة صائغين وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة آخر لسرقة مشغولاتهم الذهبية، بمنطقة منشأة ناصر، بمساعدة 8 آخرين، لجلسة 29 أغسطس المقبل.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، أن المتهمين هم كل من إسماعيل محمد علي حسن، 31 عامًا، فني بالشركة القابضة، صديق محمد صديق، 38 عامًا، سائق، حسن إبراهيم محمد محمود، 21 عامًا، عماد عبد العظيم عبد الصمد، 24 عامًا، سائق، أحمد سيد محمد مليجي، 29 عامًا، عامل، ضياء كرم زكريا زكي، 36 عامًا، صائغ، عصام زكريا، 36 عامًا، صائغ، جورج عبده مهني، 33 عاما، صائغ، حسام طالب جاد الله، 31 عاما، سائق، محمد حمدي فتحي، 25 عامًا، عامل بمصنع.

وأكد أنهم قتلوا وآخرين مجهولين أسعد عطية عباد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه معلقين قصدهم على مقاومته أو تعطيل إياهم إيان استيلائهم على ما بحوزته من منقولات ومصوغات ومشغولات ذهبية وأعدوا لذلك الغرض أسلحتهم النارية والبيضاء «بندقية آلية، خرطوش، مطواة، روادع شخصية»، ورصدوا تحركاته وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا مزوره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول وابلًا من أعيرته النارية الآلية، صوبه محدثًا ما ألم به من إصابات.



واقترنت تلك الجناية بأخرى وهي أنهم شرعوا في قتل ناجي هيرمينيا سعيد جاد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على ازهاق روحه، حيث رصدوا المكان الذي أيقنوا مروره به، وأطلقوا عليه الأعيرة النارية، وسرقوا السيارة رقم «961 أ ب و، مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، متعلقات شخصية»، حيث استوقفوا الضحايا عنوة في الطريق العام مشهرين أسلحتهم النارية والبيضاء مطلقين صوبهم وابلًا من أعيرتهم غير عابئين ببث الرعب في نفوسهم وشلت مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على أموالهم ومنقولاتهم.