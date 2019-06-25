مصر | عاجل.. السجن 10 سنوات والغرامة لمحافظ المنوفية بـ"الكسب غير المشروع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السجن 10 سنوات والغرامة لمحافظ المنوفية بـ"الكسب غير المشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، حكمها على "هشام عبد الباسط" محافظ المنوفية الأسبق في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، حيث عاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

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وكان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع وتبين أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.