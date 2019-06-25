مصر | "ذبحوه ورموه في النيل".. تجديد حبس 3 عاطلين لقتلهم سائقا بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ذبحوه ورموه في النيل".. تجديد حبس 3 عاطلين لقتلهم سائقا بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس الـ3 عاطلين في واقعة قتل شاب بمنطقة منشأة القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما استدرجوه بحجة توصيلهم بسيارة سوزوكي فان قيادته، وحاولوا سرقة السيارة عنوة عنه، ولدى محاولته منعهم، تعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدثوا إصابته بجرح قطعي برقبته، وألقوه على الفور في المياة المحيطة بمنشأة القناطر.

وكانت أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام، على ذمة التحقيقات.

فيما استعجلت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة الشاب الذي قتل على يد 3 عاطلين، ويدعى "حسن"في عقده الثاني من عمره، بغرض سرقته بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الـ3 عاطلين استدرجوا المجني عليه بغرض السرقة، لانهم كانوا على معرفة به، ولكن حاولو سرقته، ولم يتمكنوا، فيما قاموا بالتعدي عليه بالضرب، واحدثوا اصابته بجرح قطعي برقبته.

وواصلت التحقيقات، أنهم بعد قتلهم المجني عليه تخلصوا من جثته بإلقائها بمصرف المياه، ولم يتمكنوا من سرقة السيارة بسبب تلطخها بدماء المجني عليه، وفروا هاربين.

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وكشفت التحقيقات ايضا، انه بعد قتلهم للشاب، حاولوا التخلص من جريمتهم، بالقائها في المياةبمنطقة منشأة القناطر، وفروا هاربين، خوفًا من اكتشاف جريمتهم.

وألقت مباحث الجيزة، القبض على 3عاطلين، لاتهامهما بقتل شاب لسرقته بالإكراه بمنشأة القناطر، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصابا بجرح نافذ بجسده، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن عاطلين ارتكبا الجريمة لسرقة المجني عليه بالإكراه.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة.