مصر | "استدرجها بالحلويات".. إحالة حارس عقار لاغتصابه طفلة لـ"الجنايات" بالبساتين

قررت نيابة البساتين، إحالة حارس عقار إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيليه أمام النيابة، رغم إنكاره في بداية الأمر واقعة الاغتصاب، ولكن بتضيق الخناق عليه اعترف أنه يوم الواقعة كانت الطفلة تلعب أمام العقار وكانت بمفردها فاختمرت في ذهنه فكرة شيطانية وقام باستدراجها بشراء بعض الحلوى لها.

وقام بأخذها داخل غرفته بالعقار الذي يحرسه ثم بعد ذلك خلع ملابسها وملابسه في محاولة اغتصابها، وبعد ذلك عندما ذهب الطفلة إلى أهلها قصت عليهما ما حدث وقاما على الفور بعمل بلاغ ضده.

وتعود أحداث الواقعة بتلقي قسم قسم شرطة البساتين، بلاغا من حارس عقار يفيد تعرض طفلته "ز.م" 4 سنوات، لهتك عرضها ومحاولة اغتصابها على يد حارس عقار مجاور لهما بذات المنطقة البساتين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة والفحص تبين صحة ماورد من البلاغ وتمكنت قوة من مباحث القسم من القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "ر.م" 72 سنة، حارس عقار بمنطقة البساتين، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام فى وقت سابق وتم إحالته.