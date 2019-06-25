شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض»: ترقية 58 مستشارًا لدرجة نائب رئيس محكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، على ترقية 58 مستشارا لدرجة نائب رئيس محكمة. وصرح المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامي لرئيس المحكمة، في بيان، الثلاثاء، بأن الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض، وافقت أيضا على اختيار سبعين مستشارا من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة، كأعضاء بالمحكمة، وذلك عبر الاقتراع السري، والموافقة على تشكيل لجان الفرز وإعلان النتيجة، كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع العمل الصيفي. وأضاف أنه جرى- خلال اجتماع الجمعية العمومية- استعراض إنجازات المحكمة خلال العامين الماضيين.

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