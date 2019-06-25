شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يطلق 5 قوافل توعوية لـ4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجمع البحوث الإسلامية خمس قوافل توعوية إلى محافظات (دمياط، وبورسعيد، وأسيوط، وجنوب سيناء)، بالإضافة إلى العشوائيات بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار توجيهات د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف تواجد الوعاظ وانتشارهم بين الناس وتوعيتهم بكل القضايا التي تمس احتياجاتهم المعرفية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. نظير محمد عياد، إن القوافل تضم 51 واعظًا من وعاظ الأزهر الشريف وتستهدف تنفيذ مجموعة من اللقاءات والندوات على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، كما تركز على فئة الشباب وخاصة مع بداية الإجازة الصيفية لشغل أوقاتهم بما ينفعهم ويشجعهم على تنمية الذات وتحقيق أهدافهم والاستفادة من أوقاتهم قدر الإمكان في العمل والإنتاج، والحرص على الصحبة النافعة والبعد عن أصدقاء السوء.

أضاف عيّاد أن برنامج عمل القوافل يستهدف استعادة منظومة القيم الأخلاقية، وبث الأمل في نفوس الشباب ودعوتهم إلى الجد والاجتهاد، وبناء الذات، والبعد عن عوامل اليأس والإحباط، والعودة إلى القدوة الحسنة واستحضار النماذج الناجحة في مختلف المجالات العلمية والعملية، والتحلي بالإرادة والتحدي في مواجهة صعوبات الحياة.