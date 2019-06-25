شكرا لقرائتكم خبر عن «القوي العاملة» تتابع صرف معاش أسرة مصري توفى في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن «س.ج.أ» من محافظة المنوفية المتوفي في مدينة ميلانو عام 2013 والاستعلام لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية «الأنبس»، للوقوف على استحقاقهم معاش من عدمه .

وتابع هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة طلب أسرة المتوفي مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، الذي أفاد أنه بالرجوع إلى هيئة التأمينات الايطالية، وبحث ملف المواطن التأميني تم التوصل إلى أن المواطن كان منتظم في سداد الأقساط التأمينية، وبناءً عليه تستحق أسرة المواطن معاشا كاملا.

وقام المكتب بالتواصل مع الأسرة المقيمة بمصر وابلاغهم بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش، وتم التأكد من وصوله على حساب الأسرة البنكي.