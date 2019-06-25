شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لـ«فتاة الموتوسيكيل»: «شقيقته وليست مخطوفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«صورة فتاة مغشي عليها على موتوسيكل»، كانت حديث موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعود القصة لنشر حساب لشخص يدعي «محمد»، تفاصيل القصة حين قال: «في طريقي إلى محل عملي كعادتي، بالقرب من توقيت أذان الظهر، فوجئت بفتاة مغيبة عن الوعي، ورأسها ينحني جانبًا، على ظهر موتوسيكل، بالقرب من نفق قناة السويس بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية».

وتابع: «كانوا ولدين والبنت، المهم جريت وخليتهم ورايا ووقفت العربية بالعرض أول ما لاحظت وجود أمين شرطة وجريت اتكلمت معاه وحكيت ليه الموقف بالتفصيل».

وأكمل قصته «أمين الشرطة ركب الموتوسيكل بتاعه وطلع وراهم وأنا ركبت العربية وطلعت وراهم والأمين لحد ما وقفهم عند الكوبري، عقبال ما وصلت طبعا أنا من الزحمة لاقيت أمين الشرطة منزل العيال والبنت نايمة على الأرض، اتأكدت أن خلاص كدا الحمد لله البنت دي كدا في بر أمان».

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ومع انتشار بطولة محمد عبر صفحات الفيس بوك المتعددة، خرج شاب يدعي علاء محمود فيديو عبر حسابه على فيس بوك، ليكشف حقيقة الصورة وأن الفتاة ليست مخطوفة بل شقيقته، وقال: «أنا علاء محمود ودي أختي ميار وده أخويا مروان التالت اللي كان راكب معانا».

وقال: «اختصار الحكاية عشان فيه ناس كتير سألت ميار أختي عندها إعاقة حركية بسيطة واحنا بنوصلها مركز الإعداد في منطقة الخشب بالإسكندرية، وأخويا مروان راكب ورايا عشان يسندها ومتقعش مش أكتر والحمدلله».

وعن من التقط الصورة، قال: «هذا الشاب خد صورة لينا وأنا ماخدتش بالي إنه بيصور ونزلها على البيدج إنه قدر ينقذها وزنق عليا وكلم أمين شرطة وقال إني جايبها من الزقازيق وهو منزل صورة واحدة غير ميار»، وتابع: «عايز شهر بيا ده جريمة، أنت كنت ممكن تعملي مصيبة حقيقية، بما قمت به ولم تستأذن».