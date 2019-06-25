شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر تستهدف التحول إلى بلد منتج وتعظيم حجم الصادرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم حالياً تنفيذ البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.

وأضاف «أبوستيت» خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التقنية للخبرة الفرنسية في مجال الأبقار والألبان، الثلاثاء، أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستساهم في البرنامج بقرض تبلغ قيمته 30 مليون يورو بالتعاون مع الوزارة كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات في قطاع الزراعة مستهدفاً صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، وفي مجال السلسلة الانتاجية لكل من الألبان والأسماك البحرية، وذلك على صعيد كافة محافظات، مشددًا على أن «فرنسا تعد واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا، وتمثل شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية لمصر ويشمل التعاون بين البلدين المجالات الاقتصادية بصفة عامة، والمجال الزراعي بصفة خاصة».

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وأضاف أنه في إطار الاتجاه العام لسياسة الدولة في الوقت الراهن في الاعتماد على تلك المشروعات من أجل الاكتفاء الذاتي أولاً، والتحول إلى بلد منتج وتعظيم حجم الصادرات والمنافسة في الاسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يهتم بتطوير سلاسل القيمة في الألبان وذلك بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية، حيث يقوم المشروع من خلال المساعدات الفنية في مجال الألبان بدعم المزارع ومراكز تجميع الألبان والمصانع بثلاث محافظات وهى القليوبية والمنوفية والبحيرة من أجل رفع كفاءة تلك المزارع والمراكز، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التي تؤهلها للتنافس من أجل التصدير.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلى، في إطار الاستخدام الأمثل للمياه، حيث ساهمت أيضا الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل المرحلة الأولى منه بقيمة 40 مليون يورو، وهناك مفاوضات بشأن تنفيذ مرحلة ثانية بقرض تبلغ قيمته حوالى 35 مليون يورو .

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا التعاون يؤكد على قدرات قطاع الزراعة في مجال الأمن الغذائي والانتاج المُستدام وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر تدعم هذا القطاع، الهام باعتباره أحد الركائز الهامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

حضر الندوة السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.