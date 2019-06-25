شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تشهد فيلما وثائقياً عن مراحل تطور مشكلة التدخين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى عرض فيلم وثائقي عن مراحل تطور مشكلة التدخين وتعاطى المخدرات في الدراما المصرية خلال الفتزة من رمضان 2017 وحتى رمضان 2019 . جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والكاتب مدحت العدل وصناع الدراما والنقاد والفنانين والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية.

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