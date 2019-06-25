شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يشيد بدور «التضامن» في التوعية بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، بدور وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في حملات التوعية بأضرار المخدرات.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية.

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وقال «زكي» إن الوزارة انتهجت أسلوبا جديدا في مواجهة تعاطى المخدرات، وإن هناك تواصلا مع صناع الدراما من أجل ذلك، حيث أن الدراما تحاكي الواقع وتستهدف الشباب لنقل رسائل إيجابية لهم، وأن صناع الدراما بدأوا يستجيبوا لحملة «أنت أقوى من المخدرات» في أعمالهم الدرامية من أجل التوعية، قائلا: «الفنانين أصبحوا مهمومين بقضية المخدرات، ولابد أن يكون الفنان نموذج لأن الشباب بتقلده».

وطالب رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية بتجريم ظهور منتجات التبغ على الشاشات، لافتا إلى أهمية دور المؤسسات التنفيذية والتشريعية الكبير في حل هذه المشكلة.

ووجه الشكر إلى غادة والي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لدوره في التعامل مع قضية المخدرات.