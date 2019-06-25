شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد شارع أحمد تيسير بحي شرق مدينة نصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، شارع أحمد تيسير بحي شرق مدينة نصر، والذي يضم محطة مترو الأنفاق «كلية البنات»، وأصدر تعليماته لمدير مديرية الطرق بالتنسيق مع البحوث الفنية للمرور وجهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة بالبدء في مشروع تطوير كامل للشارع وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية به مع الوضع في الاعتبار تحديد أماكن انتظار للسيارات، كذلك تحديد طريقي خدمة مع تطوير شامل للجزيرة الوسطى، وتحديد أماكن لانتظار الأوتوبيس للربط مع محطة مترو الأنفاق، وتحديد أماكن لعبور المشاة ووضع إشارات بها مع مراعاة أماكن الدوران.

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ووجه عبدالعال بسرعة الرفع المساحي للشارع بمعرفة مركز معلومات شبكات المرافق بالاستعانة بخرائط هيئة مترو الأنفاق لتحديد خطوط سير المترو أسفل الأرض والحرم اللازم لها، مؤكدا الاهتمام الكامل بكافة الشوارع الجانبية المطلة على شارع أحمد تيسير برفع كفاءتها من رصف وأرصفة وإنارة، وكذلك رفع الإشغالات وتجاوزات المحال والعناية بالمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار بها.

وأصدر المحافظ تعليماته بتطوير ورفع كفاءة شارع خضر التوني حتى تقاطعه مع يوسف عباس وعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل حركة المرور، وكلف المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بتشكيل لجنة تضم مديري مديريات الطرق والأنفاق والمرور وهندسة المرور وهيئة النظافة ومركز شبكات المعلومات وممثل عن الهيئة العامة لمترو الأنفاق واستشاري طرق لوضع التصور الأمثل لتطوير الشارعين والشوارع الجانبية المحيطة بها.

رافق المحافظ في جولته، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق، وعميد أسامة عبدالساتر نائب مدير مديرية الإسكان، واللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة النظافة، والعميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة يتفقد شارع أحمد تيسير بشرق مدينة نصر

محافظ القاهرة يتفقد شارع أحمد تيسير بشرق مدينة نصر