شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 سنوات لمحافظة المنوفية السابق وتغريمه 58 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت محكمة جنايات القاهرة الحكم بالسجن لهشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، وتغريمه 58 مليون جنيه في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، واستغلال سلطته ونفوذه.

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