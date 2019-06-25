شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تضع اللمسات النهائية لإضافة 6 ملايين مولود جديد خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اللمسات النهائية لإضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية خلال أيّام، وذلك للمرحلة الأولى مع بداية العام المالي الجديد، على أن يتم تفعيل وصرف السلع لهم على البطاقات أول يوليو المقبل.

وتستهدف الوزارة وفقا لتقرير صادر عنها، الثلاثاء، إضافة 6 ملايين مولود خلال الفترة بين ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٥ من أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والأرامل المنظومة الجديدة والذين لا يتجاوز دخلهم الشهري عن ٢٠٠٠ جنيه والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو الخاص الذين لم يتجاوز دخلهم الشهري ٢٥٠٠ جنيه.

وأعدت وزارة التموين دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين على أن يجد المواطن السلع التي يريدها.

وتشمل إضافة المواليد من أبناء ذوي الاحتياجات والقصر والعمالة المؤقتة وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة سيتم إدخالهم المنظومة الجديدة للتموين.

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وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين لـ«المصري اليوم»، إن الوزارة تضع حاليا اللمسات الاخيرة لإضافة المواليد خلال ايّام اول شهر يوليو المقبل، موضحًا أن الوزارة سبق وطالبت الفئات المذكورة سرعة التوجه إلى المكاتب التابعة خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر ٢٠١٨ لتسجيل أولادهم مواليد ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٥ لإضافتهم على بطاقة التموين وزيادة قيمة الدعم المخصص للأسرة التي تنطبق عليها الشروط اول يوليو بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.

وأضاف المصدر أن «الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يوجد مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يتم توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا».

وأوضح المصدر أن جميع السلع التموينية متوفرة، وتشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع التي تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.

وتابع: «وجه الدكتور على المصيلحي بتوفير السلع المدعمة للمواطنين وصرفها للبقالين والمنافذ التموينية لتوزيعها على المستفيدين، خاصة السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والمكرونة والجبن، بجانب العديد من السلع الأخرى».

وأوضح المصدر أن لجنة المشتريات المركزية المباشرة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ساهمت في توفير الاحتياجات للمستفيدين من الدعم، حيث تم تخفيض أسعار العديد من السلع الأساسية، وتوفير كميات ضخمة بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنحو 10%.

وأشاد بحرص الوزارة على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين، سواء من خلال 1200 مجمع استهلاكي، و30 ألف بدال تمويني، و3000 فرع لمشروع جمعيتي، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة في الحصول على المنتجات، وفقا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات.