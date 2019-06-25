شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الزيارة المفاجئة لوزير الطيران لمطار الغردقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيارة مفاجأة، فجر الثلاثاء، بمطار الغردقة الدولي، لمتابعة سير العمل وحركة التشغيل بالمطار والوقوف على أعمال التطوير بالمطار.

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تفقد «المصري» صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 واطمأن على إجراءات التأمين، وانتظام التشغيل وانسيابية الحركة داخل المطار، خاصة أن مدينة الغردقة تشهد كثافة عالية في الحركة السياحية الوافدة بمناسبة موسم الإجازات الصيفية وتزامنًا مع وصول رحلات الطيران العارض لمناطق الجذب السياحي بجمهوريه مصر العربية.

كما تابع الوزير آخر المستجدات وأعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2، والتي تشمل رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية، تمهيداً لتشغيله خلال الفترة القادمة.

وفى نهاية الزيارة، توجه بالشكر لإدارة المطار وجميع العاملين على الانتظام والالتزام في العمل ودورهم المشرف في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، كما تقدم بالتحية لرجال الداخلية على اليقظة والاستعداد الكامل وتطبيق الإجراءات الأمنية على كافة المستويات.