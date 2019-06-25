شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: الزيادة السكانية تلتهم طموحات الدولة في تطوير الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي، الثلاثاء، الملتقى العلمي للمشروعات الزراعية القومية، ودور الإرشاد الزراعي فيها في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وخطط مواجهة التحديات التي تعترض الزراعة المصرية واليات النهوض بالقطاع الزراعي، وذلك بحضور الدكتور عادل البلتاجي والدكتور أيمن أبوحديد وزيرا الزراعة الأسبقين والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في كلمته خلال مشاركته في الملتقي، إن «المشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي حسنت من حالة الأمن الغذائي في مصر، وتحقق التنمية المستدامة خاصة في القطاع الزراعي وتساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتطوير العمل في هذا القطاع الحيوي، وخاصة مشروعات الصوب الزراعية وزراعة 5 ملايين نخله في أسوان والوادي الجديد والتي تنقل مصر إلى (الاقتصاد الأفضل)».

وشدد نقيب الزراعيين على أهمية التنمية الزراعية المستدامة والأنشطة الداعمة لها بما ينعكس على تطوير القطاع الزراعي والاستفادة من الموارد المائية والارضية لمصر، موضحًا أن الملتقي يأتي في إطار حرص القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه وبصفة خاصة في المجالات والأنشطة المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيواني من خلال إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى مقدمتها استصلاح واستزراع المليون ونصف فدان ومشروع الـ١٠٠ ألف صوبة زراعية ومشروع الاستزراع السمكي ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية.

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وأضاف «خليفة» أن الملتقي يعتمد على وضع حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي اعتمادا على عدد من المحاور منها الإتاحة والديمومة وسرعة الوصول وسلامه الغذاء، موضحا ان مصر حققت نسبة كبيرة من عدة المحاور ضمن خطة 2030، خاصة في مجال مشروعات الطرق حققت سرعة وصول المنتجات الزراعية للأسواق وتشكل قفزة في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامه الذي تنفذه الدولة لمراعاة محدودي الدخل، ساهمت في تحسين حالة الامن الغذائي في مصر، لافتا إلى ضرورة تبي سياسات للحد من الزياد السكانية المطردة، التي تشكل أحد أهم التحديات التي تقلل من قدرة الدولة في السيطرة على زيادة الاستيراد من الخارج وتساهم في استنزاف الموارد المالية للحكومة في توفير العملات الصعبة لتمويل عمليات الاستيراد للمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد نقيب الزراعيين على أن هناك جهود حكومية للحد من هذه الزيادة التي تبلغ حوالي 2.6 %، من خلال تطبيق سياسات الزراعة الذكية والاستثمار في الامن الغذائي، موضحا ان الزراعة الذكية تحقق تحسين الإنتاجية وجوده المحاصيل- رفع كفاءه استخدام وحده الارض والمياه والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية- تطوير النظم الزراعية التقليدية لنظم الزراعة الحديثة.

ولفت «خليفة» إلى أن المشروعات القومية من شأنها فتح باب للاستثمار في المجالات الصناعية القائمة عليها، وتقليص الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب، موضحا ان الملتقي يعمل على التعريف بالمشروعات الزراعية القومية ونشر الوعى بدورها في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومى، وتعزبز مشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمى الزراعى والباحثين والمبتكرين في مناقشة القضايا التنموية الزراعية.

ولفت إلى أن الملتقي يقوم بتبادل الخبرات بين الخبراء والجهات المشاركة في الملتقى فيما يتعلق بمستقبل الاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية والتحديات والفرص المتاحة، ووضع رؤية مستقبلية حول دور البحث العلمى والابتكار في تحقيق الأمن الغذائي، ووضع استراتيجية لنقل التكنولوجيا الزراعية في إطار المشروعات الزراعية القومية.