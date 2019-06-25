شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة رئيسة برلمان صربيا لـ«الصوت والضوء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وفد البرلمان الصربي المكون من مايا جويكوفيتش، رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، لحضور عرض الصوت والضوء بالأهرامات باللغة الإنجليزية.

جاء ذلك في ضوء دعوة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لوفد البرلمان الصربى لزيارة مجلس النواب بالقاهرة، كما يأتي في إطار مبادرة السفير عمرو الجويلى، سفير مصر في بلجراد، لحضور الوفد عروض الصوت والضوء.

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وقال «سعد» إن استقبال وفد البرلمان الصربي رفيع المستوى من البرلمان ووزارة الخارجية والذي حرص على أن تكون مشاهدة عرض الصوت والضوء في برنامج زيارته الأولى لمصر، يأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين الصوت والضوء ومدينة نيش الصربية لنقل خبرات الصوت والضوء المتراكمة في المجال الثقافى والسياحى لتنفيذ عرض للصوت والضوء بموقع مديانا الأثري وتنفيذ بعض مشروعات الاضاءة في الكثير من المباني التاريخية غير المضاءة هناك كالقلعة التاريخية والمسجد العثمانى والعمل على إبرازها بأساليب الإضاءة الحديثة المستخدمة من قبل الشركة، وذلك بدعم من المخرج الدكتور شريف مندور، نائب رئيس غرفة صناعة السينما في مصر، وذلك في إطار تنمية السياحة في إقليم نيش جنوب صربيا وزيادة الحركة السياحية في مدن أخرى أثرية تحتاج إلى تنفيذ مثل هذه العروض بخبرة شركة مصر للصوت والضوء.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن علاقات التعاون الثقافي مع صربيا نتيجة جهود السفارة المصرية في بلجراد والنشاط الملحوظ للسفير عمرو الجويلي تنعكس بشكل كبير على المجال السياحى، فقد تم الإعلان عن استئناف خط الطيران المباشر بين بلجراد والقاهرة بعد توقف دام 13 عاما، وقد وصلت أولى الرحلات المباشرة المنتظمة بين المدينتين خلال الشهر الجاري وهو بالطبع له مردود إيجابي على أعداد السائحين الصرب، ومن باقى دول البلقان في مصر.

فيما عبر الوفد الصربى عن امتنانه لحضور العرض وتطلعهم لتعاون مشترك في تنفيذ العروض الخاصة بالمواقع الأثرية في دولة صربيا لتحقيق ما يأملون به في تنشيط حركة السياحة والعمل على تنمية بلادهم، حيث حرصت رئيسة البرلمان على تدوين إعجابها بالعرض في كتاب الانطباعات لكبار الزوار.