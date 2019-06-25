شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد بحوث القطن: نستهدف إنتاج محصول خالٍ من الملوثات ويتحمل ظروف المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية باستنباط أصناف من القطن ذات إنتاجية مرتفعة وتتحمل الظروف المناخية، ووضع بدائل للحد من الجني اليدوي والتوجه نحو تطبيق تقنية الجني الآلي للحد من تكلفة إنتاج القطن المصري على مستوي الزراعة الحقلية.

وشدد «أبوستيت» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على أهمية تنفيذ مبادرة «قطن أفضل» بالتنسيق مع وفد منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) لتحقيق هذه الأهداف، وضرورة فتح اسواق جديدة للقطن لاستعادة موقعه المتميز مرة أخرى.

قام معهد بحوث القطن بتنظيم دورة تدريبية في إطار تنفيذ مبادرة قطن أفضل«BCI» بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة«UNIDIO» وفريق عمل ال«BCI» بمقر معهد بحوث القطن بمحطة بحوث سخا في الفترة من 24 وحتى 26 يونيو وبحضور مدير محطة بحوث سخا ووكلاء وزارة الزراعة بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.

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وخلال هذه الدورة ألقي فيها مجموعة من الخبراء الاجانب محاضرات عن برنامج مبادرة القطن الافضل BCI حيث تم تدريب مجموعة من الباحثين بمعهد بحوث القطن وعدد من المهتمين من الجامعات المصرية ومندوبى عدد من الشركات العاملة في مجال انتاج وتجارة غزل القطن.

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن إنه تم تدريب مديري الارشاد واخصائي القطن وكذلك المرشدين الزراعيين على الية تنفيذ تلك المبادرة وكيفية تطبيق أهدافها من خلال توعية المزارعين ببنود تلك المبادرة كخطوة لاحقة على ان يتم التنفيذ تحت اشراف معهد بحوث القطن.

وأضاف «مسعد» أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ اليات الاستدامة ووضع القطن المصري مرة أخرى على خريطة القطن العالمي من خلال انتاج قطن بالمواصفات القياسية العالمية مرتبطة بعدة معايير منها كفاءة استهلاك المياه وقلة استهلاك المبيدات مع انتاج قطن خال من الملوثات حيث تسعى عدد من الشركات العالمية إلى شراء القطن المصري نظرا لمميزاته القياسية مع توافر عناصر الاستدامة به.

وأوضح مدير معهد القطن أن المبادرة تحظى باهتمام وزير الزراعة وتهدف إلى فتح اسواق جديدة لتصدير القطن المصري ويتم تنفيذها في عدة أصناف وهى جيزة 94 وجيزة 92 وجيزة 96 ويبدا التنفيذ هذا الموسم في مساحة حوالي 2000 فدان على يتم زيادتها تدريجيا في السنوات القادمة.

واضاف أن هذه المبادرة تقوم على الاستدامة في إنتاج محصول القطن وتطبيق افضل التوصيات الفنية وتوثيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحصول في جميع مراحله فيما يعرف بتتبع المحصول Cotton traceability وبالتالى الحصول على قطن افضل خالى من الملوثات وفتح اسواق عالمية جديدة للقطن.