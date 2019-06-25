شكرا لقرائتكم خبر عن منع إمام وخطيب بالدقهلية من صعود المنابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، قرارا بمنع إمام وخطيب مسجد بالدقهلية من صعود المنبر وتحويله لباحث دعوة بسبب ثبوت استغلاله المنبر لأغراض سياسية بخلاف الدعوة.

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وتسلمت مديرية أوقاف الدقهلية قرار «جمعة» بتحويل أحمد حمدينو طلبة، إمام وخطيب بمسجد طناح بمديرية أوقاف الدقهلية إلى باحث دعوة، مع إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني بالوزارة والتى أكدت أن الخطيب غير متعاون في نشر الدعوة والالتزام بموضوع الخطبة.

ونبه وزير الأوقاف في قراره على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، وتعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها، تأكيدا على منعه، وذلك لما نسب إليه من مخالفات لتعليمات الوزارة.

ومن جانبه، أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن الإمام والخطيب تم وقفه عن العمل لتبنيه اتجاها سياسيا، علاوة على عدم الالتزام بموضوع خطبة الجمعة الموحدة، واستغلال المسجد في نشر أفكار لا تمت للدعوة بصلة، وشدد «زيادة» على جميع الإدارات بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تمكين أصحاب الأفكار السياسية من صعود المنبر.