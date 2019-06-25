شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث الاستعدادات لمؤتمر السياحة الدينية الخامس بسانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، اجتماعاً مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لمناقشة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنظيم مؤتمر «السياحة الدينية الخامس»، المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء.

حضر الاجتماع ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والطيران المدني والثقافة والآثار والبيئة والنقل والأوقاف والاتصالات والبيئة وقيادات وزارة التنمية المحلية.

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أكد «شعراوي» ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإظهار المؤتمر بصورة توضح سماحة مصر وشعبها ومحبتها للسلام، ولتأكيد أن مصر هي بلد الأمن والأمان والسلام العالمي، موضحاً أنه سيتم وضع خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى حتى تظهر مدينة سانت كاترين بشكل حضاري متميز يليق باسم مصر.

وقال إنه تم تشكيل مجموعات عمل ضماناً لسرعة الإنجاز، أسوة بما تم خلال مؤتمر أسوان للشباب الأفريقي الذي عقد خلال مارس الماضي، وذلك لإنهاء كافة الاستعدادات بدقة وكفاءة، موضحاً ضرورة الترويج للصورة الصحيحة عن مصر خلال المؤتمر وإبراز الدور الذي تلعبه في نشر تعاليم السلام والتسامح.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول الإجراءات والترتيبات والبرنامج الزمني لتطوير مطار سانت كاترين ورفع كفاءة الممر واستكمال تمهيد الطرق ورفع كفاءة مستشفى كاترين، كما تناول إجراءات دعم المناطق السياحية والأثرية والثقافية وتنفيذ برامج ثقافية وفنية وإطلاق حملات للترويج للسياحة في منطقة سانت كاترين.

وأضاف الوزير أنه يتم حالياً التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لاستكمال الإعداد للمؤتمر ليخرج بصورة تليق باسم مصر وإرسال رسالة سلام عامة للإنسانية من أرض سيناء تؤكد الصورة الحقيقية لسماحة شعبها ومحبتها للسلام ولتكون مدينة سانت كاترين رمزاً للتسامح الديني في مصر ونبذ العنف والتصدي للتشدد.