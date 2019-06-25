شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طالبين مصريين في «جينيس أولمبياد 2018» بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شيرين صبري، المتحدث الإعلامي باسم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الثلاثاء، حصول الطالب أحمد اسامة محمد مندور، الطالب بالصف الثالث الإعدادي على المركز الثاني وميدالية فضية، كما حصل الطالب يوسف ياسر مرسي، الطالب بالصف الثالث الثانوي على منحة جزئية لمدة 4 سنوات في جامعةSwago بالولايات المتحدة الأمريكية، في مسابقة «جينيس أولمبياد 2018» التي عقدت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت «صبري» في بيان، الثلاثاء، أن الطالبان رشحتهما وزارة التربية والتعليم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتذاكر السفر من خلال قطاع العلاقات العلمية ليمثلا مصر في المسابقة التي تضم حوالي 2000 مشروع من 78 دولة حول العالم بمشاركة 1400 طالب في جميع مجالات العلوم والهندسة.

وأشارت إلى أن المسابقة تعد من أهم المسابقات العالمية والتي تركز على القضايا البيئية.